Призначено прокурора Чернігівської області

Прокурором Чернігівської області призначений державний радник юстиції 3-го класу Сергій МІРОШНИЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, нового керівника колективу представив Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, С.МІРОШНИЧЕНКО має 25 років стажу роботи в органах прокуратури, пройшов шлях від слідчого прокуратури району до начальника головного управління Генеральної прокуратури України. Перед призначенням прокурором Чернігівської області працював старшим помічником генерального прокурора України.

Має звання Заслужений юрист України. Паралельно займається науковою та викладацькою діяльністю, кандидат юридичних наук.

Як повідомляв УНІАН, попередній прокурор Чернігівської області Анатолій ВАСИЛЕВСЬКИЙ подав у відставку 12 травня.

Сьогодні, 25 травня, у Генпрокуратурі повідомили, що за матеріалами СБУ розпочали перевірку щодо можливих зловживань службовим становищем колишнім прокурором Чернігівської області.