Міліція встановила, чому загинув суддя Вищого госпсуду Михайлюк

Співробітники слідчого управління Київського главку міліції закрили кримінальну справу, порушену за фактом загибелі судді Вищого господарського суду України Михайла Михайлюка, тіло якого було знайдено у спаленому автомобілі під Києвом, оскільки встановлено, що причиною смерті судді було самогубство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС України к місті Києві Віталій ЯРЕМА.

«Справу закрито. Я знаю обставини розслідування. Знаю, на підставі чого вона була закрита, і це було узгоджено з прокурором Києва, вивчено на всіх рівнях. Підставою для закриття (справи) була найголовніша версія, і вона підтвердилася, - самогубство», - сказав В.ЯРЕМА.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня 2009 р. Дарницьке районне управління міліції Києва порушило кримінальну справу за фактом убивства людини, обгоріле тіло якої було знайдено напередодні поблизу смт.Підліски в автомобілі, що належить одному з суддів Вищого господарського суду України.

Пізніше судмедексперти встановили, що в машині справді був суддя ВГСУ М.Михайлюк.