Що відбувається з виборами судді від України до Європейського суду?

Міністерство закордонних справ України спільно з відповідними дипломатичними установами проводить роботу щодо роз’яснення правового спору відносно обрання судді Європейського суду з прав людини від України.

Про це повідомив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ, коментуючи на прохання УНІАН пропозицію 20 депутатів-членів Парламентської Асамблеї про позбавлення української делегації права голосу на сесії у червні.

“Міністерство спільно з відповідними дипустановами проводить активну роботу щодо роз’яснення правового спору з цього питання”, - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, обрання судді Європейського Суду з прав людини від України перебуває в полі уваги МЗС України. Також, наголосив речник, над цим питанням активно працює Міністерство юстиції України та делегація Верховної Ради України в ПАРЄ.

“МЗС України через дипломатичні канали та із залученням дипустанов України за кордоном доводитиме до наших партнерів позицію, що формується з цього питання всередині країни”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у червні на літній сесії розгляне проект доповіді про позбавлення української делегації повноважень.

19 вересня 2009 р. в Секретаріаті ПАРЄ було зареєстровано проект резолюції про позбавлення української делегації права голосу за проблеми з висуненням кандидатів на посаду судді в Європейському суді з прав людини, що тривають з вересня 2007 року. Проект резолюції був підготовлений депутатом зі Швейцарії Діком МАРТІ та підписаний 20-ма депутатами зі складу ПАРЄ.

Україна у вересні 2007 року подала список з трьох кандидатів: Сергія ГОЛОВАТОГО, Анни ЮТКОВСЬКОЇ та Василя МАРМАЗОВА. Останній взяв самовідвід, після чого Україна подала у листопаді 2007 року не нову кандидатуру до існуючого списку, а новий список, до складу якого вже не входив С.ГОЛОВАТИЙ, але залишилися В.МАРМАЗОВ, А.ЮТКІВСЬКА та був доданий Станіслав ШЕВЧУК, якій нині працює тимчасово суддею ad hoc в Європейському суді з прав людини. ПАРЄ не визнає цього другого списку, враховуючи той факт, що С.ГОЛОВАТИЙ та А.ЮТКІВСЬКА вже пройшли співбесіду.