Столична міліція занесла усіх расистів у єдину базу даних

Столична міліція створила базу даних осіб, які помічені в проявах расизму та ксенофобії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції журналістам повідомив начальник Головного управління МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА.

"Ми вже маємо базу даних на 750 осіб", - відзначив начальник столичної міліції. Це, в основному, фанати спортивних клубів, які були помічені в расовій нетерпимості, сказав він.

При цьому він зауважив, що у цій базі фігурують й інші громадяни, які були помічені у тих чи інших негативних проявах до осіб, які не належать до європейської раси.

За словами В.ЯРЕМИ, столична міліція для виявлення такого роду громадян не проводить якихось окремих спеціальних рейдів.

«Я взагалі противник рейдів. Необхідна щоденна профілактика», - зазначив В.ЯРЕМА.