Київська міліція злякалася народного депутата?

Начальник Київського главку міліції Віталій ЯРЕМА заявляє, що на слідство у кримінальній справі, порушеній за вчинення хуліганських дій, в тому числі злісну непокору співробітникам міліції стосовно сина одного з народних депутатів, тиск не чиниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Хочу заявити: мені ніхто не дзвонив, ніхто не телефонував. На сьогоднішній день справа розслідується прозоро… Я думаю, що розслідування буде завершено якісно», - сказав В.ЯРЕМА.

При цьому він зауважив, що, за даними експертів, молодий чоловік, який скоїв хуліганські дії, перебуваючи за кермом автомобіля, не був у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, декілька пігулок, які були знайдені в автомобілі, за кермом якого перебував син депутата, за висновками фахівців, не містять препаратів, які належать до наркотичних.

Як повідомляв УНІАН, слідчий відділ Печерського райуправління міліції Києва порушив кримінальну справу проти 24-річного чоловіка, який вночі 17 травня на автомобілі у центрі Києва грубо порушував правила дорожнього руху, громадського порядку, а при затриманні вчинив злісний опір співробітникам правоохоронних органів.

Стосовно молодика порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 296 (хуліганство, вчинення опору представникові влади) Кримінального кодексу України.

Він затриманий і перебуває у київському ізоляторі тимчасового тримання.

Водночас, за інформацією окремих ЗМІ, молодий чоловік є сином одного з народних депутатів України . У день, коли трапився інцидент, він перебував за кермом автомобіля "Мерседес" у стані алкогольного сп’яніння.