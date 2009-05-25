У столичній міліції приготували новий сюрприз для іноземців

Керівництво столичної міліції ініціюватиме через Міністерство внутрішніх справ скорочення терміну реєстрації до 3-х діб іноземців, які прибули на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС України в Києві Віталій ЯРЕМА.

«Звичайно, ми будемо піднімати це питання перед МВС, щоб внести доповнення і обмежити термін реєстрації до 3-х діб, як то було раніше, і як є зараз в Росії», - сказав В.ЯРЕМА.

За його словами, наразі українське законодавство є найбільш лояльним в питанні пересування іноземців.

При цьому він зауважив, що раніше Президентом було видано указ, який подовжив необхідний термін реєстрації іноземців, що прибули в Україну, із 3-х до 90 діб. «Звичайно, за ці 90 діб багато чого можна вчинити», - зауважив В.ЯРЕМА.