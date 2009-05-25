Екс-голова СБУ придумав, як побороти корупцію

Екс-голова СБУ Ігор ДРІЖЧАНИЙ вважає, що для зменшення рівня корупції в Україні необхідно запровадити сучасну технологію спілкування громадян з представниками влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, пояснивши, що ця технологія має унеможливити безпосереднє спілкування цих двох ланок під час надання ряду послуг.

Зокрема, за словами І.ДРІЖЧАНОГО, на сьогоднішній день корупція є нічим іншим, як наданням громадянину або бізнесу послуг з боку держави за ціною нижче, ніж це встановлено державними актами і в терміни набагато швидше, ніж встановлено офіційно.

Він зауважив, що дієвою боротьбою з корупцією може стати і перегляд всіх реєстраційних і дозвільних процедур, які існують в державі, для їх лібералізації.

«Необхідно також запровадити сучасні технології спілкування громадянина і держави з максимальним виключенням з цього ланцюга чиновника», - сказав він.

І.ДРІЖЧАНИЙ зауважив, що корупція впливає на падіння фахового рівня в усіх сферах життя.

При цьому він виступив противником того, аби за прояви корупції запроваджувати смертну кару.

«Збільшення виду покарання не мало в нашій історії вирішального ефекту. Самою мірою покарання врегулювати питання корупції неможливо», - сказав він.

Такої ж думки дотримується і депутат Київради Олексій РЄЗНІКОВ.

За його словами, подолати корупцію як таку неможливо. В той же час, переконаний він, необхідно здійснити низку заходів для її зниження. При цьому, переконаний О.РЄЗНІКОВ, зробити це виключно на законодавчому рівні неможливо.

«На сьогоднішній день не дотримуються навіть тих законів, які є, тому ухвалення нового закону не вирішить проблеми по суті», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України (щодо протидії хабарництву). Закон передбачає довічне ув’язнення за отримання хабара у великому розмірі для суддів, слідчих та прокурорів і 15 років ув’язнення для чиновників.