Цього року з лав міліції потурили 36 правоохоронців

З початку цього року 36 працівників міліції було звільнено з органів внутрішніх справ за неправомірні дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник начальника Головного управління боротьби з організованою злочинністю, начальник Служби внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України Василь СЛОБОДЯНИК сьогодні на брифінгу у Києві.

За інформацією представника МВС, у поточному році до Служби внутрішньої безпеки надійшло 3591 звернення громадян про неправомірні, на їхню думку, дії працівників органів внутрішніх справ.

Як зазначив В.СЛОБОДЯНИК, за результатами їх перевірки 480 звернень знайшли своє повне або часткове підтвердження, в результаті чого до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 297 працівників міліції, 36 було звільнено зі служби.

Як зазначив В.СЛОБОДЯНИК, найбільше скарг на дії працівників міліції надійшло з Києва, Дніпропетровської області, Криму, Одеської та Харківської областей.

За даними МВС, найбільше скаржаться на працівників ДАІ, дільничних інспекторів, слідчих. «У більшості випадків громадяни звертаються зі скаргами на побиття та спричинення тілесних ушкоджень, порушення обліково-реєстраційної дисципліни, здирництво та інші порушення їх конституційних прав», - сказав В.СЛОБОДЯНИК, уточнивши, що станом на травень 2009 року за матеріалами Служби внутрішньої безпеки МВС органами прокуратури порушено 244 кримінальні справи за неправомірні дії міліціонерів.