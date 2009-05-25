Кабмін зачинив двері в суд для бідних?

Нещодавно Кабмін вирішив, що громадяни України дуже мало платять за інформаційно-технічні послуги судів, і збільшив інформаційно-технічний збір (ІТЗ) (простіше: збір на витрати на листування зі сторонами, виготовлення та видачу їм судових рішень) у... 50 разів!

Про це 14 квітня 2009 року Кабінет міністрів України прийняв постанову № 361 “Про внесення змін до розмірів витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ”.

Автори постанови змінили й порядок обчислення розміру витрат на ІТЗ – замість чітко закріпленої суми ввели формулу: ІТЗ – розмір мінімальної заробітної плати, помножений на відповідний коефіцієнт. І тепер з кожним щоквартальним підняттям мінімальної заробітної плати пропорційно підвищуватиметься й розмір сум, які стягуватимуть з громадян на ІТЗ.

Вже зараз для подачі заяви, що випливає із сімейних правовідносин (окрім розлучення), чи для стягнення матеріальної, моральної шкоди треба заплатити 250 грн. збору на ІТЗ. “Рекордсменами” по “темпах зростання” збору на ІТЗ стали заяви про захист права громадянина на земельну частку (пай) і майновий пай – тут збір з колишніх 1,5 грн. виріс до 75 гривень. І з 1 липня очікується нове зростання суми.

Цивільно-процесуальний кодекс України (ст. 82) передбачає можливість відстрочення або навіть звільнення від сплати судових витрат, але це питання суд вирішує в кожному випадку окремо.

Така “цінова політика” Кабміну суттєво вплине на доступ до правосуддя малозабезпечених, найбільш вразливих верств населення. Не кожен бідняк нині зможе заплатити 50, а тим паче – 250 грн. за саму тільки можливість подати заяву, тим паче, що багато людей зневірилися в реальній допомозі судів, які часто вирішують справи роками. Очевидно, що після нововведення Кабміну більше людей ладні будуть просто мовчки змиритися із порушенням їхніх прав. А ті, хто не схоче терпіти порушення, змушені будуть місяцями збирати кошти для оформлення звернень до суду.

Створена процедура унеможливлює доступ до суду для малозабезпечених і суперечить ст. 55 Конституції України, згідно з якою кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань; ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод (кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення); ст. 16 Цивільного кодексу України (кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу), та іншим нормам чинного законодавства України.

Тому правозахисні громадські організації, в тому числі й Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров’я, розпочали всеукраїнську кампанію, спрямовану на відміну нових “розцінок” на захист прав в суді. Газета “Вгору” приєдналася до кампанії і вже зробила перший крок: направила запит до територіального управління державної судової адміністрації України в Херсонській області аби дізнатися, на що були витрачені сплачені за минулий рік кошти за ІТЗ судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ.

Анна Мартинюк,www.uapravo.org