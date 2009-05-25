Брифінг, на якому буде оприлюднено рішення німецького суду за позовом сина Луценка до газети “Більд”

26 травня о 15.00 відбудеться брифінг народного депутата від групи «Народна самооборона», члена Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування інциденту за участі міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в Німеччині Катерини ЛУК’ЯНОВОЇ, на якому буде оприлюднено текст рішення Земельного суду м. Берлін (Німеччина) від 22 травня стосовно публічного спростування матеріалів у німецькому виданні www.bild.de.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху “Народна самооборона”, брифінг відбудеться за адресою: бульвар Лесі Українки 10а, офіс “Народної самооборони”.