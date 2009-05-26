Мін’юст запровадить приватну службу виконання судових рішень

Міністерство юстиції України ініціює запровадження приватної служби виконання судових рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК на брифінгу для преси.

Він повідомив, що сьогодні на засіданні урядового комітету з питань права розглядатиметься законопроект «Про присяжних виконавців», який передбачає запровадження поряд з державною службою приватної.

При цьому він зауважив, що на приватну службу не підпадатимуть справи, які стосуватимуться відбору дитини, виселення з помешкань громадян, а також, серед іншого, справи, однією із сторін яких буде держава.

М.ОНІЩУК пообіцяв, що невдовзі цей законопроект буде винесено на розгляд парламенту.