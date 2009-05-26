Антифашисти атакували посольство України у Фінляндії

Вчора фінські антифашисти атакували бомбами з фарбою посольство України в Хельсінкі.

Як зазначається, цей напад був здійснений "на знак протесту проти альянсу президента України Ющенка з ультраправими".

Крім того, за інформацією антифашистів, ця акція була проведена на знак солідарності з Олексієм Бичиним, Артуром Валеївим, Олексієм Олесиновим, Артемом Лоскутковим і з рештою всіх антифашистів, "репресованих в Росії".

Нагадаємо, раніше президент Віктор Ющенко звернувся до Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України з вимогою ретельного "розслідувати вбивство одеського студента Максима Чайки, скоєнного в Одесі членами екстремістської організації Антифа".

Антифашисти розцінили заяву Ющенка з приводу інциденту між членами молодіжних організацій націоналістичного і антифашистського напрямів в Одесі як втручання розслідування.

ТСН