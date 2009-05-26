Оніщук проситиме Тимошенко дотримуватися рішень суду

Міністерство юстиції України звернеться до уряду з пропозицію скасування будь-яких заборон на стягнення за рішенням суду, якщо мова йде про заборгованість з заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК на брифінгу для преси.

Він зауважив, що на сьогодні існує багато законів, які забороняють Державній виконавчій службі за рішенням судів стягувати заробітну плату.

Міністр повідомив, що в 2008 році з 457 млн. грн. заборгованості з заробітної плати 127 млн. грн. підпадало під цю заборону.

За його даними, цього року станом на сьогоднішній день заборгованість з заробітної плати, яка підлягає стягненню, становить 301 млн. грн., 56 млн. грн. – стягнуто, а 46 млн. грн. – підпадають під заборону.