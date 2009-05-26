Круглий стіл на тему: «Примусове вилучення банками застав боржників. Проблеми і шляхи їх рішення»

16:17, 26 травня 2009
Права людини
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27 травня - 11-00- Круглий стіл на тему: «Примусове вилучення банками застав боржників. Проблеми і шляхи їх рішення». Учасники: Вадим Пушкарьов, голова правління, ВТБ Банк; Роман Шпек, віце-президент, Альфа-Банк;  Дмитро Зінков, голова правління, ОТП Банк;  Ярослав Колесник, голова правління, АКБ Форум; Володимир Лавренчук, голова правління, "Райффайзен Банк Аваль"; Андрій Кузнецов, партнер ЮФ "Салком"; Михайло Харенко, партнер ЮФ "Саєнко Харенко".  Організатори: Фінансовий клуб; Інформаційне агентство ЛІГАБізнесІнформ; "Комерсант-Україна"; Журнал "Український юрист";  Телеканал "Київ". (ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23). Потрібна акредитація. Телефон: 593-16-37, e-mail:press@liga.net.

 

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