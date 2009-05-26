Круглий стіл на тему: «Примусове вилучення банками застав боржників. Проблеми і шляхи їх рішення»

27 травня - 11-00- Круглий стіл на тему: «Примусове вилучення банками застав боржників. Проблеми і шляхи їх рішення». Учасники: Вадим Пушкарьов, голова правління, ВТБ Банк; Роман Шпек, віце-президент, Альфа-Банк; Дмитро Зінков, голова правління, ОТП Банк; Ярослав Колесник, голова правління, АКБ Форум; Володимир Лавренчук, голова правління, "Райффайзен Банк Аваль"; Андрій Кузнецов, партнер ЮФ "Салком"; Михайло Харенко, партнер ЮФ "Саєнко Харенко". Організатори: Фінансовий клуб; Інформаційне агентство ЛІГАБізнесІнформ; "Комерсант-Україна"; Журнал "Український юрист"; Телеканал "Київ". (ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23). Потрібна акредитація. Телефон: 593-16-37, e-mail:press@liga.net.

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