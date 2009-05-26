Прес-конференція на тему: “Конституційні проекти – все заради виборів?”

27 травня - 14-00 - Прес-конференція на тему: “Конституційні проекти – все заради виборів?”. Запрошені: Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень; Юрій Шемшученко, директор Інституту держави і права ім. В.Корецького НАНУ; Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій; Анатолій Пінчук, президент ВГО „Українська стратегія” (ІнтерМедіа консалтинг”, вул. Б.Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр „Леонардо”). Потрібна акредитація. Телефони: 8-093-936-13-00, 581-77-37, e-mail: drapei@imk.com.ua.

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