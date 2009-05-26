Відеозаписів інциденту за участю Луценка не існує

Народний депутат, член парламентської ТСК з розслідування інциденту, який стався в аеропорту Франкфурта-на-Майні за участю міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, Катерина ЛУК’ЯНОВА стверджує, що газета «Більд» протягом двох тижнів, у разі неподання апеляції, має виконати рішення Земельного суду Берліна і спростувати неправдиву інформацію, поширену щодо сина міністра – Олександра ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції, на якій було озвучено текст рішення німецького суду.

«Апеляція можлива. Я зв’язувалась з адвокатом (сина Ю.ЛУЦЕНКА – УНІАН) протягом двох тижнів за існуючим в Німеччині законодавством. Якщо протягом двох тижнів вони не звернуться з апеляцією, то мають спростувати», - сказала К.ЛУК’ЯНОВА і висловила переконання, що інцидент з українською делегацією в Україні вичерпано. «Я думаю, що решту треба доводити в Німеччині, не можна ображати людину і не нести за це покарання», - додала вона.

Разом з тим, К.ЛУК’ЯНОВА не виключила, що після позовної заяви з боку Ю.ЛУЦЕНКА та О.ЛУЦЕНКА ще можуть бути інші позови, про які буде повідомлено.

Також К.ЛУК’ЯНОВА звернула увагу на примітку у судовому рішенні, де зазначається, що під час переговорів зі співробітниками служби безпеки аеропорту Франкфурта було встановлено, що відеозаписів інциденту не існує.

«Було перевірено, чи є відеозапис інциденту. Було доведено, що на відповідній ділянці аеропорту відеозаписи не велися. На цій ділянці існують лише камери безпеки, які встановлені біля дверей пожежного виходу та які ведуть запис лише тоді, коли ці двері використовуються», - зазначається у документі.

Що стосується безпосередньо спростування, то в судовому рішенні позивач указує на те, що на відміну від інформації у «Більді», зокрема, щодо його начебто сп’яніння, «це припущення є неправдивим. Мене не змушували проходити тест на вміст алкоголю, а також я не був п’яний».

Згідно із судовим рішенням, відповідач має опублікувати спростування без вставок та упущень, терміново і без грошового стягнення із заявника, а також без гонорару для Інтернет-видання www.bild.de

Як повідомляв УНІАН, 5 травня німецька газета «Більд» повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО з сином 4 травня провели півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими, але він подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ України, щоб не дестабілізувати ситуацію в МВС.

Син міністра вирішив позиватися до газети "Більд". Він вимагає спростування інформації про начебто перебування в аеропорту в складі української делегації в стані алкогольного сп’яніння.