Правозахисники презентували новий проект Конституції

Харківські правозахисники наголошують на необхідності зміни першого та другого розділу Конституції України, де закріплені основні права і свободи людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на громадських слуханнях «Права людини. Модель для нової Конституції України» у Києві.

«Чинна українська Конституція проголошує найвищою соціальною цінністю права і свободи людини. Це означає, що держава мала б витратити всі резерви на те, щоб рятувати життя і здоров‘я громадян, наприклад, продати останню машину, щоб зробити дитині операцію з пересадки кісткового мозку. Але цього зараз не відбувається, а навпаки, якщо подивитися на практику, яка існує в умовах кризи, можна побачити, що на таких речах як життя і здоров‘я економлять, особливо на місцевому рівні», - заявив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ. На його думку, це «підриває довіру» до Основного Закону. «Популізм з тексту Конституції має бути прибраний», - зазначив Є.ЗАХАРОВ.

За словами правозахисника, у багатьох інших існуючих проектах Конституції України права і свободи людини закріплені незадовільно. «Ані проект БЮТу, ані проект Компартії, ані проект Партії регіонів, ані проекти Анатолія ГРИЦЕНКА і Олега ТЯГНИБОКА не враховують цього. Тільки окремі деталі відображені у президентському проекті», - зауважив Є.ЗАХАРОВ.

Конституційна модель, розроблена харківськими правозахисниками, переважно відбиває основні положення Європейської конвенції з прав людини. Як зазначив автор тексту нового проекту Конституції України Всеволод РЕЧИЦЬКИЙ, Основний Закон, розроблений харківськими правозахисниками, «фактично перейшов на іншу парадигму, де будь-яка людина (громадянин чи негромадянин України, іноземець чи особа, яка тимчасово або довготривало перебуває на території України) має почувати себе в Україні як на шматочку території Європи». «Права людини як міжнародна правова, а не внутрішньо правова категорія, відформатовані за євростандартом, за мінімальним, але євростандартом», - сказав В.РЕЧИЦЬКИЙ. На його думку, в частині прав людини Конституція «втрачає свій національний характер, оскільки в перспективі вона – євроінтеграційна, зорієнтована на те, щоб Україна все-таки увійшла в європейський простір».

Говорячи про необхідність прописувати в тексті проекту Конституції України норми Європейської конвенції з прав людини, яка була ратифікована Україною і є частиною національного законодавства, Є.ЗАХАРОВ зазначив: «Внесення цих норм до Конституції закріплює їх на найвищому рівні і має змінити ставлення держави до дотримання цих прав. Це може примусити органи державної влади звернути більшу увагу на практику Європейського Союзу, змінити ставлення до дотримання основних прав і свобод і з боку суддів, і прокурорів, і правоохоронних органів».

За словами Є.ЗАХАРОВА, нині різні дії органів державної влади порушують права і основні свободи людини. «Особливо це відбувається тоді, коли є колізія між різними нормами. Наприклад, ми постійно спостерігаємо висилку іноземців на підставі Мінської конвенції, хоча це забороняє Закон про біженців», - сказав Є.ЗАХАРОВ.

Як зауважив експерт, у моделі нової Конституції ідеться не тільки про закріплення, але і про процедуру захисту прав людини. Зокрема, на його думку, парламентський контроль за дотриманням прав і свобод людини з боку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини має бути більш дієвим. Крім того, як повідомив Є.ЗАХАРОВ, в проекті додано розділ «Громадянське суспільство», в якому закріплюються засади позапарламентського контролю за здійсненням прав і свобод.

«Що стосується розподілу повноважень між гілками влади – це питання більш складні. У проекті вони відображені, але для нас як організацій громадянського суспільства важливим є одне – дотримання прав і свобод людини», - заявив Є.ЗАХАРОВ.

За його словами, завданням правозахисників є переконати авторів інших проектів Конституції і суспільство в цілому, що розділ про права людини і основні свободи потребує суттєвого оновлення.

«Я сподіваюся, що нас підтримають організації громадянського суспільства, зокрема – Громадянська Асамблея України, яка об‘єднує більше ніж 400 громадських організацій в Україні і завданням якої є ухвалення нової Конституції», - сказав Є.ЗАХАРОВ.