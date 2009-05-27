За вбивство бізнесмена звільнили 15 міліціонерів

Працівники Уманського УБОЗ можуть бути причетними до вбивства приватного підприємця, якого поховали 18 квітня. До теперішнього часу з правоохоронних органів звільнено 15 співробітників, відносно яких ведеться розслідування.

За даними розслідування, підприємець Олег Пархоменко помер місяць тому під час слідчих дій. Бізнесмена і двох його приятелів затримали під Києвом працівники Уманського УБОЗ. Їх привезли до Умані і протизаконно кинули за грати, вважають родичі і адвокат загиблого.

За вироком суду вони отримали 10 діб адміністративного арешту за нецензурну лайку в суспільному місці.

Покарання Пархоменко відбував в місцевому ізоляторі.

"Він ні на що не скаржився, - говорить вдова бізнесмена Людмила Пархоменко. - Він говорить: все нормально. Тільки холодно і води він ще попросив". За день до передбачуваного звільнення чоловіка забрали на якісь слідчі дії. "Згідно рапорту співробітників УБОЗ, його відправили на проведення слідчих дій", - говорить юрист Марина Татаркина. Проте до Христиновського відділу в Монастирищі, де і повинні були проводити незрозумілі слідчі дії, Пархоменко не довезли.

Тіло Олега з бійками і скандалами забирали з моргу наступного дня. Близькі говорять, що міліціонери не хотіли віддавати труп, тому що на ньому сліди побиття.

Родичі переконані, ніяких слідчих дій не було, а міліціонери просто звірячо побили комерсанта в лісі.

"Півтори години його десь возили, - говорить родичка загиблого Лариса. - Возили однозначно в якийсь ліс і там його вбивали. Вбивали дуже жорстоко". Після того, як злочинці в погонах зрозуміли, що зробили вбивство, вони повернулися в Монастирище, викинули там тіло жертви і тільки потім викликали "швидку".

До початку перевірок і внутрішнього розслідування міліціонери стверджували, що чоловік помер випадково. Мовляв, по дорозі йому стало погано, і він просився вийти з машини.

"Коли людині стало погано, то немає на тілі синяків, - продовжує Лариса. - А у Олега були синяки на руках, він був весь у пилюці. Весь в траві. Йому відбили всі внутрішні органи, у нього був зламаний ніс". Серед явних пошкоджень жінка назвала також посинілу від ударів голову потерпілого, причому вона була "вся в землі".

"У таких випадках не можна сказати, що людині стало погано, і він просився вийти", - завяила Лариса.

Коли Олега поховали, рідні почали боротися за правду. Зверталися в різні інстанції і ЗМІ. І лише після внутрішнього розслідування офіційні особи вимушені були визнати, що працівники Уманського УБОЗ порушили закон.

Олег Пархоменко був приватним підприємцем. "Ремонтував вантажівки. Закон не порушував", - переконані родичі. Близькі додають, що підстав затримувати Пархоменко не було. Та і кримінальної справи проти нього не порушували.

"Є всі ознаки того, що, дійсно, працівники міліції порушили закон, - говорить керівник Служби внутрішньої безпеки Василь Слободяник. - Зараз матеріали знаходяться в прокуратурі".

Поки кримінальна справа відносно співробітників міліційного спецназу не збуджена. Але Слободяник упевнений, що це буде зроблено найближчим часом. Наказ про звільнення 15 вартових правопорядку підписав міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, в Умані 18 квітня відбулися похорони Олега Пархоменка. Невдовзі після затримання місцевими УБОЗівцями за лайку, він помер просто обабіч дороги. Тіло покійного було вкрито численними синцями. Доказом того є фото і відеозапис. Аби зафіксувати докази міліційного звірства, рідним довелося штурмувати морг.

ТСН