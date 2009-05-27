Міліціонерів, які побили до смерті харків`янина, засудили на 6 і 9 років

Безпрецедентний випадок: трьох міліціонерів суд визнав винними в тортурах, які привели до смерті людини (офіційне звинувачення звучало так: перевищення службових повноважень, яке супроводилося насильством).

Це вже другий суд в Харкові над правоохоронцями-мучителями. Минулого тижня перемозі над недолюдками в погонах раділи співробітниці харківського плиткового заводу. Жінки стверджують, що співробітники Орджоникідзевського РВВС вибивали з них зізнання в кращих традиціях гестапо: катували, надіваючи на голову поліетиленові кульки, били... Районний суд справу проти міліціонерів закрив, але апеляційний постановив розглянути його заново.

А ось ще одна резонансна справа, слідство по якій тривало більше трьох років, вже отримало розв`язку. Надзвичайна подія сталася 8 грудня 2005 року. Цього дня 29-річний харків`янин Олег Дуніч був в одному з кафе на околиці Харкова. За сусідніми столиками відпочивали цивільні і міліціонери. Через дрібницю розгорілася сварка. Парубка оперативники вивели «поспілкуватися» на вулицю, а потім відвезли в Червонозаводський райвідділ. Через декілька годинників допиту йому стало погано. У невідкладну допомогу Олега доставили ледве живим, до полудня молодий чоловік помер від черепномозкової травми і внутрішнього крововиливу.

Судмедеексперти констатували, що на тілі Олега не було живого місця: перебиті ребра, шийні хребці, внутрішні органи. Правоохоронці ж наполягали, що привезли Олега в РВВС вже в такому стані. Правда, на всяк випадок оперативники звільнилися практично відразу після скандалу. А за час, поки йшло слідство, в райвідділі змінилося начальство.

Міська прокуратура, що розслідувала справу, пред`явила звинувачення трьом офіцерам лише в 2007 році. Їх відразу узяли під варту, а в цей понеділок суд виніс вирок: два колишніх "опери" отримали термін - по 6 років, третій - 9 років. Харківські правозахисники тріумфують: запевняють, що це одна з небагатьох справ, по якій слідство довело факт тортур в міліційних застінках.

- У практиці безкарності поставлена жирна крапка. За останні роки максимальним покаранням для співробітників міліції було звільнення. Прокуратура взагалі не порушувала кримінальні справи, або вони розвалювалися в суді, - говорить помічник міністра МВС з прав людини в Харківської області Юрій Чумак.

Втім, самі міліціонери сподіваються довести свою невинність і подаватимуть апеляцію.

Комсомольская правда