Міжнародна конференція «Медіа і політика для ХХІ століття: від толерантності до порозуміння»

28 травня Асоціація «Спільний простір», Фонд «Європа XXI» та Фундація «Суспільність» запрошують на Міжнародну конференцію «Медіа і політика для ХХІ століття: від толерантності до порозуміння».

Цьогорічний форум присвячений ролі медіа і сучасної політики в налагодженні нової культури міжнародного діалогу в контексті актуальних викликів європейській та глобальній безпеці.

Під час обговорення експертам запропонують розглянути місце України в системі нових комунікацій, медіастандарти як механізм забезпечення нової культури міжнародного співробітництва в ХХІ столітті, а також деякі особливості сучасної політики сусідства.

На участь у конференції зголосилися представники уряду, парламенту, апарату президента, громадських організацій та аналітичних центрів, інтелектуали та лідери громадської думки. Серед учасників також - представники дипломатичного корпусу в Україні.

Конференція відбудеться за підтримки Національного фонду демократії.

Місце проведення: готель HYATT Regency, м. Київ, вул. Алли Тарасової, 5.

Початок реєстрації о 9.30.

З питань участі у конференції та акредитації зголошуватися за тел: + 38 (063) 232-86-74, контактна особа: Галина Каплан.

Учасникам слід повідомити організаторів конференції про свою участь у заході до 18.00 27 травня.