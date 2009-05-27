Прес-конференція на тему: «Голодомор в Україні: політико-правові аспекти відповідальності»

28 травня - 11-00 - В Інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція на тему: «Голодомор в Україні: політико-правові аспекти відповідальності». У прес-конференції візьмуть участь: директор архіву Служби безпеки України Володимир В’ятрович; заступник директора архіву Служби безпеки України Сергій Кокін (вул.Панаса Мирного, 17). Телефон: 8(068) 3463941. Запитання можна поставити на сторінці сайту «Обозреватель»: http://conf.oboz.ua/conference/914.aspx.

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