29 травня о 10-30 в УНІАН відбудеться презентація результатів моніторингу візової політики і практики країн ЄС в Україні. Прес-конференція відбудеться за сприяння МФ “Відродження”. Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України (ЦМКЗПУ) та всеукраїнський консорціум громадських організацій «Європа без бар’єрів» презентують результати дослідження політики та практики видачі віз громадянам України консульськими установами країн ЄС після розширення Шенгенської зони та набуття чинності Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС . Учасники: І.Солоненко, директор Європейської програми, О.Сушко, заст. директора ЦМКЗПУ; І. Сушко, керівник проектів ЦМКЗПУ; Йоанна Конєчна, експерт Фундації С.Баторія (Варшава), С.Мітряєва, директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Ужгороді; В.Кипень, Донецька обласна ГО «Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу»; С. Буряков, Харківський громадський фонд місцевої демократії; Я.Жуковський, Львівське юридичне товариство; Д.Кузьмін, Інформаційно-дослідницький центр «Глобал», м. Одеса; І.Омельчук, Асоціація захисту прав молоді Волині, м. Луцьк; Павло Шамрай, керівник порталу “Громадський простір” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.