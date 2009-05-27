Студенти залишаться без стипендії?

Для виплат студентських стипендій у повному обсязі та надання соціального захисту найбільш незахищеним верствам студентства Міністерству освіти і науки України не вистачає 651,338 мільйонів гривень.

Про це йдеться у листі Міносвіти до Міністерства фінансів, переданому прес-службам "Студентського захисту" та "Національного студентського союзу", повідомляє "Студентський захист".

При цьому, для виплат стипендій у повному обсязі вищим навчальним закладам бракує 390,803 млн грн. (з них по ВНЗ I-II рівнів акредитації нестача складає 80 488, 7 тис. грн., а по ВНЗ III-IV рівнів акредитації - 310 314,4 тис. грн.).

Соціально незахищені категорії студентства, серед яких є діти-сироти, інваліди, чорнобильці тощо можуть недоотримати 260,535 млн. грн. (по ВНЗ I-II рівнів акредитації - 53 659,2 тис. грн., а по ВНЗ III-IV рівнів акредитації - 206 876,3 тис. грн.).

Студентські об`єднання "Національний студентський союз" та "Студентський захист" вважають ситуацію критичною та обіцяють сприяти Міносвіти домогтися виділення додаткових коштів на виплату стипендій.

"Наскільки критичний фінансовий стан у системі вищої освіти достеменно не знає ніхто - кожен "виш" бачить нестачу коштів у своєму околі, намагаючись оптимізувати локально. Глобальної картини ми не бачимо, тому, апріорі, не можемо її оптимізувати у найкращий спосіб, щоб спільно відстоювати права освітян", - зазначає президент Національного студентського союзу Анатолій Ігнатович.

"Міністерство освіти постійно запевняє нас у тому, що грошей вистачає, щомісяця звітується про виділення коштів у повному обсязі. Однак, проблема очевидна - від початку року у більшості ВНЗ не виділяються кошти на надання матеріальної допомоги студентам, 10-відсотковий стипендіальний фонд, який витрачається на виплати соціально-незахищеним категоріям студентів та заохочень відмінникам, порожній", - додає він.

На переконання керівника "Студентського захисту" Андрія Черних, "уряд (Юлії) Тимошенко повинен невідкладно виділити із стабілізаційного фонду необхідне фінансування та перестати лізти в кишеню до студентів".

"Ми будемо ініціювати підготовку проекту змін до закону України "Про Державний бюджет України" в частині збільшення фінансування вищої освіти для 100% забезпечення виплати студентських стипендій", - заявляє Черних.

За його словами, "нещодавно урядом було ухвалено рішення, яке фактично не дає можливості студентам суміщати навчання із роботою, адже досі чинна норма 369 постанови Кабінету міністрів України, згідно якої братимуть кошти за відсутність на парах без поважної причини".

"Тепер тих, хто буде вчитися, ще й залишать без стипендії. Якщо врахувати, що батьки більшості студентів, які раніше фінансово підтримували студентів, зараз самі ледве зводять кінці із кінцями, ми фактично позбавляємо молодь можливість здобувати вищу освіту", - обурюється представник Студентської ради НТУУ "Київський політехнічний інститут", перший віце-президент Національного студентського союзу Ілля Кубасов.

У студентському об`єднанні нагадують, що згідно з нещодавно ухваленими змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат, невиплата стипендії карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Українська правда.Життя