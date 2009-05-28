Мін‘юст утворив орган внутрішніх розслідувань у виконавчій службі

Міністерство юстиції утворило Службу внутрішніх розслідувань в Державній виконавчій службі.

Відповідний наказ підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Підрозділ створюється з метою зниження рівня корупції та забезпечення дотримання антикорупційного законодавства України співробітниками Державної виконавчої служби Мін‘юсту, на яку покладено повноваження примусового виконання судових рішень в державі.

За словами міністра, утворення Служби внутрішніх розслідувань при Державній виконавчій службі є складовою антикорупційних заходів, що на сьогодні реалізуються в Мін‘юсті. Зокрема, у квітні поточного в центральному апараті Міністерства юстиції було започатковано пілотний проект зі створення Служби внутрішнього контролю. Для реалізації проектів Мін‘юстом був використаний кращий досвід західних демократичних країн.

На Службу внутрішніх розслідувань, що утворена при Державній виконавчій службі, передбачається покласти завдання щодо запобігання вчиненню корупційних правопорушень співробітниками ДВС; вивчення та аналізу корупціогенних ризиків; підготовка пропозицій щодо їх усунення; здійснення контролю за їх виконанням; а також - вжиття заходів щодо запобігання порушенням, поінформували у прес-службі міністерства.