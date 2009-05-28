Чоловік погрожував підпалити себе, вимагаючи повернення депозиту

У Кіровограді 46-річний чоловік погрожував підпалити себе у відділенні одного з банків, вимагаючи повернення грошей, покладених на депозитний рахунок його колишньою дружиною.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків УМВС в області.

За словами чоловіка, термін вкладу на депозитний рахунок закінчився наприкінці березня цього року, а гроші йому необхідні для операції, оскільки він хворіє на рак.

Працівники банківської установи пояснили, що чоловік не мав правових підстав для отримання коштів, адже вони були покладені на депозитний рахунок його колишньою дружиною. Доручення на отримання грошей не було. Від виконання своїх обов`язків працівники банку не відмовляються, проте повернути кошти обіцяють лише клієнту, а не стороннім особам на підставі начебто отриманих усних доручень.

За даним фактом проводиться перевірка.