Луценко знову звернеться до суду, якщо ”Більд” і далі впиратиметься

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО та його представники повторно звернуться до суду, якщо німецьке видання “Більд” (Bild) не опублікує спростування неправдивої інформації про інцидент за його участі в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Про це заявила народний депутат, член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування інциденту за участю Ю.ЛУЦЕНКА Катерина ЛУК’ЯНОВА, повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”.

За словами К.ЛУК’ЯНОВОЇ, якщо нині деяким українським політикам здалося, що рішення Земельного суду Берліна за позовом сина міністра внутрішніх справ України Олександра ЛУЦЕНКА до німецького електронного видання «Більд», яким цю газету зобов‘язано опублікувати спростування неправдивої інформації про інцидент в аеропорту Франкфурта-на-Майні, так і не буде виконано, то вони глибоко помиляються.

“Я знаю Юрія ЛУЦЕНКА як людину, для якої власна честь і гідність, а тим паче, гідність власних дітей (у даному випадку мова йде про образу виданням «Більд» його сина Олександра) є тією цінністю, у відстоюванні якої його не зупинить ніяка правова казуїстика, за якою прагне заховатися керівництво «Більд». Якщо треба буде вдруге і втретє звернутися до суду, Ю.ЛУЦЕНКО і його представники обов‘язково це зроблять, і спростування відвертої брехні на шпальтах жовтої газетки таки буде опубліковано, як би хто цього не намагався уникнути”, - сказала вона.

При цьому народний депутат зауважила, що мова йде не про претензії Ю.ЛУЦЕНКА та його сина до держави Німеччина.

“Мова йде про претензії до тих народних депутатів, які прагнуть використати публікацію у зарубіжній жовтій пресі для роздмухування політичної істерії в Україні. Мова йде про претензії до українських чиновників, до посольства нашої держави у Німеччині, котре замість захисту прав українських громадян переймається збором третьосортного компромату на них та відвертою фабрикацією фактів”, - наголосила вона.

К.ЛУК’ЯНОВА також наголосила, що в даному випадку мова йде про претензії до тих політиків, які використовують усякі плітки для приниження 300 тисяч українських міліціонерів, котрі чесно виконують свій обов‘язок перед державою.

Як повідомляв УНІАН, Земельний суд Берліна 22 травня виніс рішення про публічне спростування матеріалів у німецькому виданні www.bild.de. Згідно з рішенням суду, газета «Більд» протягом двох тижнів, у разі неподання апеляції, має виконати рішення Земельного суду Берліна і спростувати неправдиву інформацію, поширену щодо сина міністра – Олександра ЛУЦЕНКА. Відповідач має опублікувати спростування без вставок та упущень, терміново і без грошового стягнення із заявника.

26 травня речник видавництва Axel Springer AG Тобіас ФРЬОЛІХ заявив, що видавництво не має наміру публікувати спростування частини статті в газеті “Більд” (Bild) про інцидент за участі Ю.ЛУЦЕНКА та його сина в аеропорту Франкфурта-на-Майні 4 травня.