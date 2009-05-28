У ВР зареєстровано законопроект щодо протидії дитячій порнографії

У Верховній Раді за ініціативи групи народних депутатів був зареєстрований законопроект 3271 (на заміну раніше внесеного) Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата Павла УНГУРЯНА, який є одним з авторів цього законопроекту.

Мета та цілі законопроекту - протидіяти розповсюдженню дитячої порнографії на території України, посилити відповідальність за втягнення українських дітей у процес виготовлення порнографічної продукції та здійснювати регулювання діяльності українських операторів та провайдерів телекомунікацій у питаннях протидії розповсюдженню дитячої порнографії через телекомунікаційні мережі.

За словами П.УНГУРЯН, «це лише перший крок на шляху боротьби з таким ганебним явищем, як дитяча порнографія”. “Напередодні Дня захисту дітей дуже багато говориться про захист їх прав. Я впевнений, що цей законопроект, у разі підтримки його парламентом, стане реальним посиленням безпеки наших дітей», - сказав депутат.

Як зазначили в прес-службі, за даними міжнародної правозахисної організації "End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes" (ECPAT International), на сьогоднішній день найчастіше стають жертвами кіберзлочинів саме українські діти. Понад 30% дитячої порнографії в Інтернет розміщують провайдери з СНД, найчастіше у порнографічних роликах та фото знімають дітей з України та Білорусі.