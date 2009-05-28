У Севастополі відсутні перешкоди для вивчення української мови

У школах Севастополя «створено умови для якісного навчання українській мові», вони «розвиваються, покращуються, й не можна сказати про те, що є якісь утиски мови». Про це заявила голова постійної комісії міської ради Севастополя з соціальних і гуманітарних питань Тетяна СОРОКІНА на сьогоднішній прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат сказала: «Ми вирішили зустрітися з вами з тією метою, щоб припинити той потік інформації, яка так активно з`явилася після ухваленого рішення на сесії міськради «Про підсумки проведення загальноміських батьківських зборів «Російська мова - від проблеми до вирішення». За словами депутата, «якби хтось і у Верховній Раді України, і в ряді ЗМІ, хто заявляли про рішення міськради, почитав дане рішення, то, може, таких публікацій і заяв не було б. Оскільки дане рішення ухвалено відповідно до чинного законодавства».

За твердженням Т.СОРОКІНОЇ, «поправка, яка пропонувалася спочатку, – "перевести мову навчання", - не пройшла». За її словами, «депутат Дмитро БЄЛІК запропонував внести зміни до статутів шкіл, у яких позначити навчання російською мовою. Коли погоджувальна комісія почала розбирати цю поправку, й депутат Д.БЄЛІК при цьому був присутній, ми побачили, що дана стаття в статутах шкіл існує. Причому, в статутах шкіл написано, що в навчальній установі ведеться навчання російською мовою з обов`язковим вивченням державної мови". Тобто, зазначила Т.СОРОКІНА, "ця поправка фактично втратила сенс, але депутати на погоджувальній комісії запропонували включити в рішення такі слова: «відповідно до рішення міської ради». Вона також повідомила, що «міська рада направила рішення в інстанції, які його запитували, зокрема в прокуратуру, протести нам поки не надходили».

Як стверджує Т.СОРОКІНА, «українська мова в наших школах, зокрема за активної участі депутатів міськради, загалом, активно розвивається, як доказ - випускники вже декілька років на тестуванні з української мови займають одні з перших місць в Україні, наші учні є переможцями всеукраїнських олімпіад з української мови». Тобто, зазначила вона, «якість навчання достатньо пристойна».

При цьому депутат додала, що «школи міста, за винятком однієї, є школами навчання російською мовою (в Севастополі 69 шкіл, лише в одній викладання повністю ведеться українською мовою – УНІАН). У типових статутах шкіл передбачено, що за рішенням батьків можуть утворюватися класи з навчанням іншими мовами. Так от, у наших школах і гімназіях утворено 33 класи з навчанням українською мовою. Вони існують і діють. Зокрема, поточного навчального року в трьох школах у трьох районах міста введено навчання українською мовою, підкреслюю, за бажанням батьків, із 1-го класу. Тобто, ніяких перешкод цьому в місті немає».

Водночас, заявила Т.СОРОКІНА, «позбавляти севастопольських учнів (права) проходити тестування російською мовою - це неправильно».

На її думку, «з урахуванням того, що згідно з останнім переписом населення, 90,6% у Севастополі є російськомовними, звичайно, напруженість, пов`язана з мовою, в місті існує». Тому, як сказала Т.СОРОКІНА, «ухвалене міськрадою рішення - це питання робоче, яке в повному обсязі відповідає сподіванням, настроям і потребам наших громадян».

Як повідомляв УНІАН, 20 травня 2009 р. Севастопольська міська рада своїм рішенням доручила Управлінню освіти та науки Севастопольської міської державної адміністрації підготувати зміни до Статутів шкіл і внести на затвердження міської ради до 19.08.2009 р. у частині положень щодо мови навчання в такій редакції: «У школі затверджено російську мову навчання, відповідно до рішення міської ради, з обов`язковим вивченням державної мови». Депутати також звернулися до Генеральної прокуратури України про «перевірку законності Наказу Міністерства освіти та науки України від 26.05.2008 р. № 461 «Про затвердження галузевої Програми покращення вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки».

Своє рішення депутати пояснили високою соціальною напруженістю, яка нібито склалася серед батьків учнів загальноосвітніх шкіл міста Севастополя внаслідок введення в дію Наказу Міністерства освіти та науки України № 461.