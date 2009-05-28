Україну закликали покращувати закони з протидії насильству в сім‘ї

Організація Об‘єднаних Націй закликає Україну продовжувати роботу над удосконаленням національного законодавства щодо протидії насильству в сім‘ї та вирішенню гендерних питань.

На цьому наголошувалося у ході зустрічі Міністра юстиції України Миколи Оніщука з заступником Постійного представника Програми розвитку ООН в Україні Йоанною Казана-Вишньовецькою, що відбулася в Міністерстві юстиції 28 травня.

Роль Міністерство юстиції, зазначила, зокрема, представник ООН, є провідною щодо аналізу чинних норм законодавства та наближення національних стандартів у сфері протидії насильству в сім‘ї до передової європейської та світової практики.

У ході зустрічі наголошувалося на тому, що домашнє насильство виступає суттєвою перешкодою у забезпеченні основних прав та свобод людини, а також становлення паритетної демократії в українському суспільстві.

Підкреслювалася також необхідність змінити ставлення суспільства до насильства проти жінок, як до сімейної проблеми, та потреба сприяти утвердженню думки щодо кримінальної основи цього явища.

В Україні, за експертними оцінками, кожна третя жінка зазнає насильства з боку свого чоловіка або партнера. Дані досліджень свідчать, що біля 95% потерпілих від домашнього насильства в Україні - це жінки.