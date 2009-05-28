Кременчуцькі посадовці відхрещуються від звинувачень журналістки

Прокуратура Полтавської області і установа виконання покарань №69 вважає звинувачення головного редактора газети «Кремінь» (Кременчук, Полтавська область) Ольги ОЛЕНИЧ, яка оголосила політичну голодовку, безпідставними.

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури і начальник УВП № 69 Микола ІВКО.

«У нас жодних тортур немає. Нелюдського поводження також немає. Щомісяця нас перевіряють від прокурора до внутрішніх інспекцій і не зафіксовано того, в чому вона нас звинувачує. Я вважаю, що всі звинувачення безпідставні», - сказав М.ІВКО.

За даними прес-служби прокуратури Полтавської області, звинувачення О.ОЛЕНИЧ перевірено і вважаються безпідставними.

«Всі її заяви перевірено, факти в її заявах не підтвердилися. Хочу відзначити, що УВП №69 зайняла друге місце в Україні за якістю і рівнем харчування, в ній один з найменших рівнів смертності серед ув’язнених», - сказала представник прес-служби.

Нагадаємо, вчора головний редактор газети «Кремінь» О.ОЛЕНИЧ оголосила політичну голодовку.

За словами О.ОЛЕНИЧ, причиною, що спонукала її до оголошенні голодовки, стало невиконання рішень Комітету ВР з питань боротьби з корупцією щодо перевірок утримання ув’язнених в установі виконання покарань №69.

«Я виступала на комітеті. Депутати ухвалили рішення провести ретельне розслідування за викладеними мною фактами щодо незадовільного поводження з ув’язненими, тортур й інших правопорушень. А зараз ми одержуємо лише відписки з усіх відомств. Депутати так і не приїхали. Я голодуватиму доти, доки мої вимоги не буде виконано», - сказала О.ОЛЕНИЧ.

За її словами, вона вимагає припинити знущання над ув’язненими в колонії, усунути з посади прокурора області, начальника колонії і ряд інших керівників.

Як повідомлялося, в 2004 році О.ОЛЕНИЧ оголошувала суху голодовку, протестуючи проти утисків свободи слова щодо української незалежної преси, зокрема, її газети.