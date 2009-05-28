До посольства Чехії доведеться нести довідки про сифіліс та ВІЛ

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА вважає безпідставним намір Чехії запровадити необхідність надання громадянами України довідки про стан здоров’я для оформлення візи до цієї країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, про це він сказав на брифінгу у ході поїздки до Чернівецької області.

«Для того, щоб ввести такі заходи, повинні бути підстави. Тому я думаю, що це все ж таки більше політичне питання», - зазначив міністр.

За словами В.ШАНДРИ, українські рятувальники одержали великий досвід щодо запобігання епідеміологічним захворюванням під час минулорічного липневого паводку в західних областях.

Він також підкреслив, що в Україні ще не зафіксований жоден випадок зараження вірусом грипу А/H1N1.

Довідка УНІАН. З 1 червня Чехія вимагатиме від бажаючих отримати довгострокові візи довідки про відсутність серйозних захворювань.

За повідомленням Посольства Чехії в Україні, нова вимога запроваджується на підставі вимоги головного санітарного лікаря Міністерства охорони здоров‘я Чеської Республіки, зважаючи на дедалі частіші випадки виникнення захворювань та інфекцій у іноземців, які перебувають на території Чеської Республіки.

Нові вимоги розповсюджуватимуться на громадян, що бажають отримати візу на термін понад 90 днів з таких країн: Кенія, Конго, Молдова, Монголія, Нігерія, Пакістан, Туркменістан, Таджикістан, Узбекістан, Україна та В’єтнам.

Довідки повинні містити інформацію про те, що заявник не страждає на жодну серйозну хворобу, зокрема йдеться про ТВС, сифіліс та ВІЛ-інфекції.

У повідомленні посольства зазначається, що за статистикою за останні роки, вихідці з цих 11-ти країн мають найбільше таких захворювань.