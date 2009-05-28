Економічна криза є бомбою з годинниковим механізмом для прав людини, робить висновок всесвітній рух «Міжнародна амністія» у своїй доповіді “Amnesty International – 2009. Становище з правами людини у всьому світі”.

На прес-конференції в УНІАН з нагоди презентації цієї доповіді виконавчий директор Міжнародної амністії в Україні Тетяна МАЗУР повідомила, що у документі наводиться огляд основних тенденцій та подій у 157 країнах і територіальних утвореннях у 2008 році, а також аналіз можливого впливу економічної кризи на ситуацію з правами людини у різних регіонах світу.

Голова Міжнародної амністії в Україні Світлана ПОБЕРЕЖЕЦЬ наголосила, що світ знаходиться на свого роду “соціальній, політичній та економічній бомбі з годинниковим механізмом – таким є основне застереження всьому світу, такою є основна ідея доповіді Міжнародної амністії”.

У Міжнародній амністії переконані, що економічну кризу слід вважати вибуховою речовиною, небезпечною для виникнення кризи в галузі прав людини. На думку правозахисників, економічний спад призвів до загострення зловживань у галузі прав людини, одночасно відвернув увагу від цих зловживань і створив нові проблеми. “Прикриваючись питаннями безпеки, правами людини зневажали. Сьогодні ж, в ім’я стабілізації економіки, права людини відсунуто на задній план», - наголошується в доповіді.

«Світ потребує нового глобального підходу у галузі прав людини – не обіцянок на папері, а зобов’язань та конкретних дій урядів задля знешкодження годинникової бомби у правах людини. Світові лідери повинні інвестувати в права людини так само цілеспрямовано, як вони інвестують в економіку», - наголошують у Міжнародній амністії.

У доповіді згадується й Україна. Так, Міжнародна амністія констатує, що влада не вжила адекватних заходів у відповідь на зростання кількості расистських нападів в Україні. Біженцям і шукачам притулку загрожувало примусове повернення. Також у нашій державі не зупинено тортури і жорстоке поводження під час утримання під вартою в міліції. Згадується і те, що в Україні винні у порушенні прав людини залишаються безкарними.

За словами С.ПОБЕРЕЖЕЦЬ, важлива увага в доповіді приділена питанням подолання бідності. “Бідність, яка загострилась у всесвітньому масштабі через економічну кризу, призвела до того, що зміни в сфері прав людини більше не можна відкладати”, - наголосила вона.

Тому Міжнародна амністія ініціює у 2009 всесвітню кампанію «Вимагаємо гідності», яка буде спрямована на надання людям, які живуть у бідності, права відстоювати свої права. “Необхідно залучити владу народу для здійснення постійного тиску на політичних лідерів”, - наголосила С.ПОБЕРЕЖЕЦЬ.

“Майже 50 років тому Amnesty International була створена для того, аби вимагати звільнення в’язнів сумління, сьогодні ми боремось за гідність в’язнів бідності”, - додала С.ПОБЕРЕЖЕЦЬ.