Хто прислухається до думки митців в Україні?

Сьогодні Україна проходить складний шлях формування системи охорони і захисту авторського права, шлях, який інші країни проходили сторіччями.

Відомо, що однією із основ успішного розвитку демократичної, правової держави є забезпечення приватних прав громадян, до яких відносяться права письменників, музикантів, художників, архітекторів, режисерів, артистів та інших творчих людей. Реалізація цих прав неможлива без законодавчого забезпечення, державних інституцій, які опікуються авторським правом та головне – кваліфікованих спеціалістів у цій сфері.

Формування системи на цьому складному шляху, зрозуміло, стикається із проблемами. Це стосується, перш за все, слабкого впливу творчої громадськості на формування правової свідомості в суспільстві, порушення законодавства щодо виплати авторської винагороди з боку користувачів, неузгодженості діяльності організацій колективного управління, недостатнього державного контролю за правопорушеннями у цій сфері.

Для письменницької спільноти України на сьогодні існує ряд болючих питань, що пов’язані з колективним управлінням прав літераторів. Законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав практично відповідає міжнародному, однак, на жаль, не має чіткого механізму реалізації положень щодо репрографічного відтворення.

Ми знаємо, що в світі накопичений достатній досвід у визначеній сфері, і це відображено у положеннях відповідних директив Європейського Союзу. Ознайомившись із законопроектами у сфері авторського права і суміжних прав, вважаю, що лише урядовий законопроект „Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав”, з яким ми мали можливість працювати під час його громадського обговорення, та законопроект „Про внесення змін до деяких законів України щодо авторського права і суміжних прав ” (реєстраційний № 4073 від 17.02.2009 р.), що знаходиться у Верховній Раді України, враховують міжнародні норми та практично вирішують усі існуючі проблеми у різних напрямках авторського права і суміжних прав, у тому числі і сфері репрографії.

Треба відзначити, що серед багатьох законопроектів із зазначених питань ці законопроекти розроблені з урахуванням міжнародного досвіду та відповідають бажанням письменників, поетів, видавців, щодо подальшого літературного розвитку України та створення гідних умов для творчої людини.

Без сумніву, уряду треба прискорити подання законопроекту „Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав” до Верховної Ради України, тому що точка зору уряду є дуже важливою.

У Верховній Раді України зареєстровано вже кілька законопроектів, які торкаються цієї складної і важливої сфери. Це говорить, зокрема, про активність депутатського корпусу. Комітету науки і освіти ВРУ в цій ситуації варто було б створити робочу групу із фахівців у цій галузі та не заангажовано, без кон’юнктурного впливу напрацювати зміни до діючого закону, взявши за основу законопроект реєстр. № 4073, разом з урядом доопрацювати його і внести до зали ВР досконалий, всеохоплюючий законопроект, який на найближчі 10 років стане опорою для всієї творчої еліти України.

Павло Мовчан, народний депутат України