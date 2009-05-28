В Києві вбили пенсіонера, який захищав Жуків острів

17:50, 28 травня 2009
Права людини
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Дружина загиблого також постраждала

26 травня о 12.00 у дворі свого будинку двома невідомими злочинцями був убитий 59-річний житель Голосіївського району міста Києва Олексій Гончаров. Його дружина цими ж людьми була сильно побита.

Останні два роки до смерті Гончаров добивався припинення незаконного видобутку, намивання і продажу піску на Жуковому острові декількома комерційними фірмами. А напередодні перед трагедією він водив на місця незаконного видобутку піску знімальну групу центрального телеканалу. Про це повідомляє Газета по-киевскиіз посиланням на громадську організацію "Збережи Старий Київ".

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