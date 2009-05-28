Прес-конференція на тему: «Конституційні зміни: чого хоче парламент?»

29 травня - 14-00 - Прес-конференція на тему: «Конституційні зміни: чого хоче парламент?». Запрошені: Юрій Мірошніченко, народний депутат України, член фракції Партії регіонів; Ігор Попов, заст.глави Секретаріату Президента України, екс-глава Комітету виборців України; Андрій Шевченко, народний депутат України, член фракції БЮТ; Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень; Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій («Інтермедіа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: 8-093-936-13-00, 581-77-37, e-mail: drapei@intermedia.org.ua.

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