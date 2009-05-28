29 травня - 14-00 - Відбудеться засідання робочої групи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту з ґендерних питань. Буде обговорено проект плану заходів Міністерства щодо реалізації у 2009 році Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року (вул. Десятинна, 14, кім. 319).