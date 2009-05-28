Екс-заступника міністра охорони здоров’я Проданчука ”підставили”?

Колишній міністр охорони здоров’я України Микола ПОЛІЩУК вважає, що кримінальна справа проти колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я – Головного державного санітарного лікаря Миколи ПРОДАНЧУКА порушена неправильно.

У коментарі УНІАН екс-міністр заявив: "Я можу однозначно сказати, що М.ПРОДАНЧУКА підставили. Проти М.ПРОДАНЧУКА ведеться неправильно порушена справа. Кримінальної справи не повинно було бути".

На переконання М.ПОЛІЩУКА, "М.ПРОДАНЧУК поступив відповідно до норм існуючого міжнародного законодавства. Вакцина сертифікована Всесвітньою організацією здоров’я і вакцина поступила в Україну”.

За словами колишнього глави МОЗ, “були розмови про те, що треба у нас зареєструвати все це, але можна було реєстрацію провести потім. Вакцина відповідає всім вимогам. Тим більше, що на сьогодні не доведено, що смерть хлопчика з Донецької області сталася через вакцинацію”.

На запитання, хто підставив М.ПРОДАНЧУКА, М.ПОЛІЩУК відповів: “Підставили депутати, пояснивши, що в суспільстві іде конфронтація, і влада парламенту працює на конфронтацію. “Він став жертвою політичної війни в Україні. В тому числі дехто з наших колег-медиків пішов на поводу у цього”, - вважає М.ПОЛІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура проводить розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я – Головного державного санітарного лікаря М.ПРОДАНЧУКА у перевищенні службових повноважень, зокрема, у наданні дозволу на ввезення без реєстрації вакцини для профілактики кору та краснухи індійського виробництва. За результатами роботи ТСК ВР України встановлено, що старшокласник з Краматорська Антон Тищенко помер у травні 2008 року внаслідок проведення вакцинації.