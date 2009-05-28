Запорізькі депутати просять Ющенка і Тимошенко зглянутися на студентів

Сьогодні Запорізька обласна рада на позачерговій сесії прийняла звернення депутатів ради до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо несприятливої ситуації, яка виникла в системі вищої освіти України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Національного студентського союзу України, за прийняття такого рішення проголосував 91 депутат із 94, які були присутні на сесії.

У своєму зверненні депутати просять призупинити та в подальшому скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 369 та розпорядження КМУ від 14 квітня 2009 року № 416-р, згідно з якими уряд планує значно скоротити державне замовлення у вищих навчальних закладах, а також дає можливість вузам брати оплату зі студентів. Така оплата, зокрема, встановлена за відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин; проведення за “бажанням” учнів та студентів додаткових індивідуальних занять та консультацій; надання бібліотеками послуг з користування літературою понад установлені терміни; забезпечення доступу до інтернету та користування корпоративною електронною поштою тощо.

"На нашу думку, ці рішення створюють умови для легалізації корупції в системі вищої освіти та вплинуть на зменшення державного замовлення на підготовку фахівців… Завдяки спільним діям провідних студентських об’єднань України – Національного студентського союзу та ГК “Студентський захист” частину норм “антистудентської” постанови спочатку було призупинено Указом Президента України від 30 квітня 2009 року №285/2009, а потім скасовано постановою КМУ від 7 травня 2009 року № 447, що сприяло зняттю соціальної напруги у молодіжному середовищі, однак це не зняло питання з порядку денного,” – йдеться у тексті депутатського звернення.

Депутати Запорізької обласної ради вважають вищезазначені рішення уряду такими, що призведуть до дестабілізації ситуації у вищих навчальних закладах, зумовлять погіршення доступності до освіти, призведуть до посилення корупції у навчальних закладах, стягування коштів з осіб, які навчаються, на користь навчальних закладів.

За словами студентського мера м. Запоріжжя, голови комітету Національного студентського союзу Данила МЕЖЕРИЦЬКОГО, звернення запорізьких депутатів стало першим подібним зверненням, але "не буде останнім". "Нам набридло, коли публічно говорять одне, а роблять інше, коли за рахунок студентів намагаються залатати бюджетні дірки. Ми будемо відстоювати свої права і у нас є підтримка!", - заявив Д.МЕЖЕРИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Кабмін ухвалив постанову №369 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України” (щодо розширення платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами).

24 квітня Національний студентський союз надіслав листи першим особам держави, які підписали понад 50 представників органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій і студентських профспілок з 17 регіонів України, з вимогою залишити освіту доступною і зупинити дію постанови.

5 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанови Кабміну від 14 квітня щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади.

7 травня на своєму позачерговому засіданні уряд ухвалив рішення скасувати платні послуги для студентів. Проект рішення був внесений особисто прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, вона була обурена, коли дізналася про трактування ухваленого напередодні рішення щодо дозволу для навчальних закладів брати кошти за додаткові послуги: «Якщо він (студент) вже поступив, склав іспити, він вчиться – ну як можна, щоб він на кожному кроці щось платив? Це недопустимо», - заявила тоді Ю.ТИМОШЕНКО.

11 травня сайті Кабінету міністрів України було оприлюднене рішення уряду від 7 травня 2009 р. № 447 щодо скасування пунктів постанови від 14 квітня 2009 року №369. У цьому рішенні, зокрема, продовжували діяти норми, які дають можливість брати оплату зі студентів і аспірантів за відпрацювання практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин; проведення за “бажанням” учнів та студентів додаткових індивідуальних занять та консультацій; надання бібліотеками послуг з користування літературою понад установлені норми; забезпечення доступу до Інтернету та користування корпоративною електронною поштою; надання послуг, пов’язаних з підготовкою до захисту дисертацій тощо.