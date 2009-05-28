Над закарпатськими сільрадами майоріють угорські прапори

У Закарпатті вирішили не забороняти прапори іноземних держав на сільрадах і райрадах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі закарпатського осередку УНП з посиланням на письмову відповідь від керівництва Закарпатської обласної державної адміністрації на своє звернення щодо необхідності зняття з адміністративних будівель населених пунктів Берегівського, Мукачівського, Ужгородського, Виноградівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів прапорів іноземних держав.

Як йдеться у листі до УНП від ОДА за підписом керівника апарату Михайла ПОПОВИЧА, Закарпатська обласна державна адміністрація не проти використання прапорів іноземних держав, оскільки це питання законодавчо не врегульовано: «Питання про використання національної символіки неодноразово аналізувалося при вивченні стану дотримання в області вимог окремих законів і вказувалося на недоліки у їх використанні через відсутність правового механізму реалізації положення статті 6 Закону України «Про національні меншини в Україні». Разом з тим облдержадміністрація порушувала питання про врегулювання використання національної символіки перед Державним комітетом України у справах національностей та міграції. Однак механізм реалізації цієї законодавчої норми не врегульовано», - йдеться у листі-відповіді.

У листі М.ПОПОВИЧ також повідомляє політичну силу, що органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області докладається максимум зусиль «…для збереження традиційної міжнаціональної злагоди, забезпечення прав та законних інтересів національних меншин, стабільного і поступального розвитку всіх громадян Закарпаття».

У інформаційному повідомленні також оприлюднюється офіційна думка УНП з цього приводу. Зокрема, наводиться коментар голови Закарпатської обласної організації УНП Івана ГАБОРА: «Оскільки, це питання не врегульовано й досі, то виникає гостра необхідність у внесенні змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Тому наразі депутати від УНП працюють над цим питанням, а особливо в частині про Державний прапор. Тут має бути виключена будь-яка можливість розміщення на будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, будь-яких державних чи національних прапорів іноземних держав та можливих сепаратистських утворень».

Довідка УНІАН. У багатьох районах Закарпатської області сьогодні на будівлях, у яких розташовані органи місцевої влади, поряд з українським встановлені прапори інших держав. Переважно це угорські прапори, оскільки угорська нацменшина найчисельніша в Закарпатській області. За Всеукраїнським переписом населення 2001 року в Закарпатті проживає близько 150 тисяч угорців.