Україну чекає міжнародна ізоляція і узурпація влади?

На сьогодні реформування Конституції залишається ключовим питанням політичного порядку денного держави.

Як повідомили УНІАН в прес-служба Президента України, про це сказав у своєму виступі круглому столі на тему «Конституційні зміни - шлях до стабільності» директор Національному інституті стратегічних досліджень Юрій РУБАН. Він нагадав, що ще в 2005 році український політикум дійшов консенсусу щодо того, що «причиною постійної політичної напруги та конфліктів» значною мірою є недосконала Конституція в редакції 2004 року, а на початку 2007 року відповідний висновок з даного питання зробила ПАРЄ. Наразі, констатував Ю.РУБАН, фактично всі парламентські політичні сили України говорять про необхідність внесення змін до Основного документу держави. «При всіх розмовах про зміни до Конституції перший цілісний системний проект, який стосується не тільки перерозподілу повноважень системи влади, а торкається дуже багатьох питань, пов`язаних з національно ідентичністю, правами людини, розвитком громадянського суспільства, запропонував Президент України», - сказав він, нагадавши, що презентація проекту стала лейтмотивом цьогорічного послання глави держави до Верховної Ради.

Безперечно, зазначив директор НІСД, були сподівання, що навколо цього документа розгорнеться серйозна системна дискусія з метою досягнення на базі законопроекту консенсусу. Тим не менше, зазначив він, опоненти Президента, «виключно з політичних, навіть із передвиборчих мотивацій» зробили спробу представити проект закону як виключно спрямований на введення пожиттєвого сенаторства для екс-президентів України. Всю дискусію у ЗМІ PR-технологи «з усіх сил» спрямовували саме на цю тему - відтак «дуже багато важливих речей», прописаних у проекті, «взагалі реально не обговорювалися».

У свою чергу заступник Глави Секретаріату Ігор ПОПОВ підкреслив, що внесений Президентом до ВР проект змін до Конституції «є базовим для комплексної політичної реформи». «Два місяці, що минули з часу внесення проекту Конституції, показали, що це дійсно дуже актуально - влада наша працює неефективно, уряд працює без програми... Президент зі свого боку ще тоді заявив, що він готовий до діалогу, компромісів, що його проект не є догматичним», - сказав І.ПОПОВ. Однак, зазначив він, замість очікуваної «публічної прозорої дискусії» ми побачили спочатку гальмування конституційного процесу, а тепер з`являється інформація про певні «кулуарні домовленості».

«Зараз доцільно говорити про ті принципи, яким повинен відповідати конституційний процес», - наголосив І.ПОПОВ. Серед таких принципів він зокрема назвав публічність створення та прийняття нової Конституції, її відповідність інтересам виборців.

Говорячи про часові рамки внесення конституційних змін, І.ПОПОВ зазначив: «Якщо у політичних сил є бажання в цьому році провести конституційну реформу, то перше голосування треба звичайно провести на цій діючій сесії Верховної Ради». Якщо потрібен принаймні місяць на обговорення цього питання в суспільстві, то ті політичні сили, які хочуть провести реформу в поточному році, мають оприлюднити свої пропозиції та проекти практично вже ближчим часом. Безперечно, зазначив І.ПОПОВ, всі ці пропозиції мають бути внесені у демократичний спосіб і відповідати чинній Конституції. «Інакше нас чекають неприємні речі - міжнародна ізоляція, узурпація влади. І тоді - Президент вчора про це сказав - своє слово скаже народ», - сказав представник глави держави у Верховній Раді.