Оніщук приєднається до чоловіків-лідерів проти насильства

Міністр юстиції Микола Оніщук дав згоду на участь в кампанії Програми розвитку Організації Об‘єднаних Націй – «Національна мережа чоловіків-лідерів проти насильства».

Відповідна пропозиція українському Міністру юстиції надійшла від заступника Постійного представника Програми розвитку ООН в Україні Йоанни Казана-Вишньовецької у ході офіційної зустрічі, що відбулася в Міністерстві юстиції 28 травня.

За словами представника Програми ООН, мета акції, яка була започаткована в березні 2009 року, - створити глобальну мережу відомих осіб–чоловіків, які б допомогли привернути увагу суспільства до проблем насильства щодо жінок. До участі в кампанії запрошуються авторитетні в українському суспільстві чоловіки – спортсмени, митці, артисти та політики.

Міністр юстиції України наголосив на важливості такої акції для формування в суспільстві правильного світогляду та створення нетерпимості до такого явища як насильство в сім‘ї. Він також висловив сподівання, що акція набуватиме все більшого поширення в Україні.