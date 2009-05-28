Правозахисники заявляють про жорстокі побиття у двох колоніях

Вінницька правозахисна група отримала інформацію про можливі грубі порушення прав людини в установах Державного департаменту виконання покарань, зокрема - у Городищенській виправній колонії №96 (Рівненська область) та Могилів-Подільській виправній колонії №114 (Вінницька область).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.

Так, за інформацією, яку мають у розпорядженні правозахисники, сьогодні о 7 годині ранку на територію Городищенської виправної колонії №96 було введено групу до 30 осіб у чорному обмундируванні без знаків належності до спецпідрозділів чи якихось інших офіційних збройних формувань, які вчинили групове побиття засуджених. У відповідь на це група засуджених вчинила акти самокаліцтва.

Правозахисники нагадують, що Мін`юст України скасував державну реєстрацію наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, яким створювалися спецпідрозділи департаменту, які раніше "регулярно здійснювали побиття засуджених та навчальні тренування на «куклах». "Проте нова тактика залякування засуджених, що її наразі використовує ДДВП, за нашою інформацією, зводиться до того, що в колонії «для профілактики» вводяться групи переодягнених і замаскованих співробітників в масках із сусідніх установ виконання покарань, які і здійснюють акції терору та знущання", - йдеться у заяві Вінницької правозахисної групи, текст якої передано агентству УНІАН.

Наразі за інформацією, яку має Вінницька правозахисна група, становище в ГВК №96 залишається "надзвичайно напруженим, керівництво намагається приховати сліди побиття, перевести постраждалих до інших пенітенціарних установ України".

Також Вінницька правозахисна група отримала інформацію про можливе побиття співробітниками Могилів-Подільської виправної колонії №114 одного із ув`язнених, які перебувають у цій колонії. Правозахисники зазначають, що отримали інформацію з нелегальних каналів, оскільки, за їхніми словами, легального ефективного контролю дотримання прав людини в пенітенціарних установах в Україні не існує. Згідно з даними ВПГ, засуджений міг бути надзвичайно жорстоко побитий співробітниками адміністрації і наразі може перебувати в важкому стані без належної медичної допомоги.

Правозахисники закликають Уповноваженого ВР України з прав людини Ніну КАРПАЧОВУ невідкладно направити представників Секретаріату Уповноваженого для зустрічі із засудженими ГВК№96 та МПВК №114.

Вінницька правозахисна група заявляє, що і надалі буде використовувати усі технічно можливі засоби для отримання і поширення суспільству інформації про стан дотримання прав людини в установах кримінально-виконавчої системи.