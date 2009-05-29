Мер Донецька обговорив проблеми жіночих організацій

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО сьогодні провів зустріч з представниками Міжнародної федерації ділових і професійних жінок (BPWI), в ході якої обговорювалися проблеми жіночих організацій.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв`язків із громадськістю Донецької міськради, Федерацію на зустрічі представляли її перший віце-президент Габріела КАНОНІКА і голова правління Донецької обласної Ліги ділових і професійних жінок Людмила ГОРОВА.

Під час бесіди сторони обговорили роль сучасних жінок у світі і в Україні, питання рівноправ’я жінок і чоловіків, а також діяльність Донецької обласної Ліги ділових і професійних жінок і її взаємодію з органами влади.

О.ЛУК`ЯНЧЕНКО підкреслив, що «питання рівноправності жінок і чоловіків в усіх сферах життя сьогодні актуальне». «Як суспільство житиме завтра, напряму залежить від ролі жінки як матері, як вихователя і як керівника. Я дуже радий, що у нашому регіоні функціонує подібна організація», – сказав мер Донецька.

Довідка УНІАН. Міжнародна федерації ділових і професійних жінок (BPWI) була заснована у Женеві (Швейцарія) в 1930 році за ініціативою американки доктора Лени Мадесін Філіпс. BPWI – це неурядова організація, яка отримала Консультативний статус членства в ООН з 1947 року. На даний час організація представлена в ООН, її допоміжних органах, спеціалізованих агентствах 39 членами. У складі BPWI – 40 національних федерацій і 52 країни.