Чи можна дозволяти українцям носити зброю?

Доти, доки в нашій країні можна буде відносно легко, дешево і безкарно підкупати чиновників, міліцію, суддів, на мій погляд, украй небезпечно вводити право на носіння зброї. Але навіть якщо стане набагато важче відкупитися, я взагалі вважаю таке нововведення бідою для країни.

У США до цього часу не вдалося скасувати це прокляте право, в основному через величезні суми грошей, які має в своєму розпорядженні «the gun lobby». Бажаючих його відмінити досить багато –через страшну різанину, дуже часто в школах (в таких інцидентах гине набагато більше, ніж в будь-якій європейській країні), через підвищену небезпеку на вулицях, для поліцейських і для всіх інших.

Як я зможу захиститися, скажіть? Так, звичайно, якщо раптом увірвуться до мене в квартиру, по дорозі стріляючи, щоб абсолютно ясно було, що вони озброєні, тоді все зрозуміло (окрім одного, як не промахнутися). Але на вулиці, де жінці вночі набагато небезпечніше ходити? І навіть якщо вважати, що не промахнуся і уб`ю саме озброєного злочинця (підстав вважати так немає жодних), в який момент я маю право вистрілити?

Щонайменше в одній європейській країні десятиліттями ведеться суперечка про те, чи повинні поліцейські носити зброю. Самі поліцейські висловлюються проти – їм-то небезпечніше, і кровопролиття на вулиці просто гарантоване. Розуміння, що поліція зможе відкрити вогонь, не змусить злочинців сидіти удома і смирно дотримуватися закону. Це спонукає їх лише робити все, щоб першим стріляв не поліцейський.

Для мене абсолютно незрозуміло, як можна відстоювати таке «право», а не боротися з кількістю п`яних водіїв на дорогах (наприклад).

Невже права краще захищаються, коли при вході в будь-яку школу повинен стояти охоронець з металошукачем?

Всі починають кричати, що мають право захиститися. Мають, але хотілося б, щоб і тим, і іншим стало від самозахисту безпечніше, а цього поки що не видно.

Галя Койнаш

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