112 тисяч безробітних не отримають ані копійки соціальної допомоги

Звільнені за згодою сторін у період дії норми, згідно з якою соціальна допомога з безробіття виплачується на 91-й день після реєстрації у центрі зайнятості, не одержать компенсацію.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член правління Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Андрій ДРОЗДОВ.

Він, зокрема, зазначив, що рішення Конституційного суду про відміну даної норми і виплату допомоги з безробіття з 8-го дня після реєстрації у центрі зайнятості, як було до цього, вступило в дію з моменту її ухвалення, тобто з кінця квітня. Тому ті, хто був звільнений за згодою сторін з кінця січня до кінця квітня 2009 р., не можуть одержати компенсацію допомоги з безробіття.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Конституційний суд України оприлюднив рішення за поданням Президента України, яким визнав неконституційною норму про виплату допомоги з безробіття з 91-го дня після звільнення за згодою сторін.

КС визнав такими, що не відповідають Конституції, положення п. 9 ст. 1, ч. 3 ст. 23 Закону «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Отже, ці положення Закону втрачають силу від дня ухвалення КС відповідного рішення.

За словами міністра праці і соціальної політики Людмили ДЕНІСОВОЇ, за час дії даної норми кількість зареєстрованих у центрах зайнятості громадян, які були звільнені за згодою сторін, становила майже 112 тис. чоловік, або майже 40% від загальної кількості зареєстрованих безробітних.