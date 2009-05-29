МВС хоче врегулювати сезонне працевлаштування студентів за кордоном

Заступник міністра внутрішніх справ України Володимир ЄВДОКІМОВ підкреслює необхідність законодавчого врегулювання сезонного працевлаштування студентів за кордоном, оскільки в МВС є низка заяв про незаконне використання праці українських студентів за кордоном.

Про це В.ЄВДОКІМОВ повідомив у п`ятницю, виступаючи на міжвідомчому засіданні керівників правоохоронних органів щодо стану дотримання законодавства, спрямованого на боротьбу з торгівлею людьми.

"Треба доручити Міністерству освіти та науки забезпечити законодавче врегулювання сезонного працевлаштування студентів за кордоном", - сказав заступник міністра.

При цьому він зазначив, що вважає за необхідне створити робочу групу, яка б розробила таке законодавче врегулювання.

Аргументуючи свою позицію, В.ЄВДОКІМОВ підкреслив, що в МВС є низка заяв стосовно студентів про незаконне використання їхньої праці за кордоном.

Так, зокрема, зазначив заступник міністра, студентів, як правило, аграрних вузів, під виглядом практики відправляють працювати в країни ЄС. За словами В.ЄВДОКІМОВА, це відбувається за домовленістю з керівництвом вузів "за принципом, хто більше запропонує відсоток відкату (керівництву вузів)".

У свою чергу заступник генерального прокурора Віктор ПШОНКА нагадав про необхідність розглянути на пленумі Верховного суду узагальнення судової практики щодо відповідальності за злочини, пов`язані з торгівлею людьми.