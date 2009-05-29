Вінницькі міліціонери викрили найбільше злочинів в судах

Рішенням колегії Міністерства внутрішніх справ України Управління МВС у Вінницькій області реорганізовано в Головне управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні під час робочої наради з керівним складом вінницької міліції.

В контексті цього він висловив впевненість, що у зв’язку з реорганізацією кадрових змін не буде, а буде кадрова переорганізація.

Аналізуючи діяльність вінницької міліції, він висловив «надзвичайне задоволення» її роботою. «Я позитивно оцінюю зрушення оперативного характеру. Позитивно оцінюю роботу карного розшуку, ДАІ, інших підрозділів. Але, звичайно, в кожній службі є проблеми, втім, енергія і завзятість невичерпні для подальшої роботи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Також, за даними міністра, вінницька міліція найкраще серед інших регіонів спрацювала над викриттям злочинів у суддівській системі.

«Вінниччина найкраще спрацювала в державі у протидії злочинам в суддівській системі – 27 справ в цьому році», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що «ми нічого не зробимо в державі, поки ми не поставимо на місце таких суддів… Це найбільш потрібніша санітарна робота сьогодні в державі. Це моя позиція і позиція голови Верховного суду України – щоб в державі був орган, який би захищав її інтереси».