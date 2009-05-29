У Кіровоградському СІЗО по-звірячому побили затриманого

Вінницька правозахисна група заявляє про факт звірячого побиття затриманого у Кіровоградському СІЗО.

Як повідомив УНІАН координатор ВПГ Дмитро ГРОЙСМАН, матері та родичам потерпілого, які бачили сліди побоїв, забороняють здійснювати фотозйомку тіла ще живого сина.

За даними вінницьких правозахисників, 8 квітня Анатолій Л. в задовільному стані був поміщений до Кіровоградського СІЗО Державного департаменту України з питань виконання покарань. За інформацією вінницьких правозахисників, зараз Анатолій Л. в критичному стані без свідомості перебуває в реанімації інфекційного відділення МКЛ №1 м.Кіровограда.

"Мати Анатолія - пані Наталія Анатоліївна отримала сина вчора на ношах, все тіло сина вкрите свіжими синцями та засохлою кров‘ю, на задній частині тіла величезний пролежень, що свідчить про те, що Анатолій не вставав і не перекладався принаймні 10 днів, і це при тому, що, за словами співробітників СІЗО, погіршення здоров‘я пана Л. відбулося за кілька діб до звільнення", - повідомив УНІАН координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.

Як повідомили Вінницькій правозахисній групі кіровоградські медики, шанси на виживання затриманого залишаються мізерними, разом з тим, за інформацією правозахисників, «певні держслужбовці чинять неймовірний тиск на керівництво лікарні», щоб запобігти належному документуванню слідів катувань на тілі хворого. За словами Д.ГРОЙСМАНА, матері, яка є законними представником Анатолія Л., було категорично заборонено здійснити фотографування та відеозйомку свого сина в приміщенні палати лікарняної палати.

Вінницька правозахисна група заявляє, що має обґрунтовані підстави підозрювати, що Анатолій Л. зазнав в Кіровоградському СІЗО поводження, що відповідає визначенню катувань в розумінні Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

"Ми переконані, що прокуратура Кіровоградської області, яка уже продемонструвала відсутність волі та професіоналізму, коли саботувала проведення ефективного розслідування повідомлення про масове побиття затриманих у Знам‘янському ІТТ [ізоляторі тимчасового тримання - УНІАН] Кіровоградської області в грудні 2008 року, не буде і цього разу справедливо та неупереджено перевіряти повідомлення про можливі катування громадянина Л.", - заявляють правозахисники.

Вінницька правозахисна група звертається до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням невідкладно направити в Кіровоград представників Секретаріату Уповноваженого для належного документування повідомлення про катування громадянина Л.

Також правозахисники просять Міністерство охорони здоров‘я України дати можливість адвокату Анатолія Л. та його матері провести фото та відеозйомку пацієнта, який перебуває в приміщення палати інтенсивної терапії МКЛ №1 м.Кіровограда, та забезпечити його огляд комісією у складі хірурга, нейрохірурга та травматолога.