Родичів жертв нацистів подали 30 позовів проти Дем’янюка

На суді в Німеччині у справі Івана ДЕМ’ЯНЮКА, підозрюваного в причетності до вбивства в роки Другої світової війни більш як 29 тис. чоловік у гітлерівському концтаборі Собібор у Польщі, розглядатиметься ще близько 30 додаткових позовів.

За інформацією журналу Spiegel, йдеться про скарги приватних осіб - родичів жертв нацистського режиму зі США, Нідерландів та Ізраїлю. Суд у справі депортованого зі США І.ДЕМ’ЯНЮКА відбудеться, як передбачається, у вересні.

Як вважає професор кримінального права з Кельна Корнеліус НЕСТЛЕР, ймовірно, кількість скарг зросте. Професор консультує і представляє інтереси більшості приватних співпозивачів, серед яких четверо колишніх в`язнів Собібора. За словами К.НЕСТЛЕРА, багато хто із співпозивачів бачить в особистій участі в процесі свій обов’язок перед близькими родичами, іноді йдеться про сім`ї, повністю знищені нацистами, передає NEWru.com.

Як зазначає журнал, рішення про участь співпозивачів у судовому розгляді має прийняти суд. Тим часом стосовно І.ДЕМ’ЯНЮКА поки що не висунуто звинувачення, оскільки лікарям належить спочатку переконатися в дієздатності і можливості участі 89-річного обвинуваченого в процесі. Його сім`я стверджує, що І.ДЕМ’ЯНЮК тяжко хворий.

За відомостями журналу Focus, адміністрація США, звідки було екстрадовано до ФРН І.ДЕМ’ЯНЮКА, який перебуває в даний час у в`язниці Штадельхайм у Мюнхені, засекретила деякі важливі документи, що стосуються його справи. Ці документи, що зберігаються в американському Національному архіві, містять відомості, одержані від іноземних спецслужб, а також дані про співпрацю США з міжнародними правоохоронними інстанціями.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня ц.р. Федеральний апеляційний суд США дозволив депортацію до Німеччини І.ДЕМ’ЯНЮКА, якого звинувачують в пособництві нацистам.

Процедуру депортації 89-річного І.ДЕМ’ЯНЮКА, який проживає в Клівленді (штат Огайо), здійснив Мін’юст США за запитом прокуратури Мюнхена і уряду ФРН.

За версією німецького слідства, І.ДЕМ’ЯНЮК був наглядачем у таборах Треблінка і Собібор після того, як потрапив у полон.

До США І.ДЕМ’ЯНЮК емігрував у 1952 році, а в 1958 одержав американське громадянство.

У 1986 році американська влада екстрадувала І.ДЕМ’ЯНЮКА до Ізраїлю, де його засудили до страти. Вважалося, що саме І.ДЕМ’ЯНЮК був тим самим наглядачем-садистом на прізвисько «Іван Грозний», який запам`ятався багатьом в’язням у концентраційному таборі Треблінка на території окупованої Польщі. І.ДЕМ’ЯНЮК стверджував, що він служив у лавах Червоної армії, і в 1942 році сам став військовополоненим.

У 1993 році Верховний суд Ізраїлю визнав, що І.ДЕМ’ЯНЮК не є «Іваном Грозним», і його відпустили з в`язниці, після чого він повернувся до США. Проте американська влада продовжувала розслідування, і в 2002 році суд визнав доведеним, що І.ДЕМ’ЯНЮК під час Другої світової війни був наглядачем у концентраційному таборі, на підставі чого ухвалив рішення позбавити його громадянства і вислати з країни. Навесні 2008 року Верховний суд США остаточно відмовився розглядати заяву І.ДЕМ’ЯНЮКА, в якій той оскаржив рішення імміграційної служби позбавити його громадянства і депортувати.