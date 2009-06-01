Сьогодні - Міжнародний день захисту прав дітей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали співвітчизників з Міжнародним днем захисту дітей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службах глави держави та Кабінету міністрів.

Захист дитинства, наголосив В.ЮЩЕНКО у своєму привітанні, є одним із пріоритетів його політики як глави держави. Він переконаний, що в цьому питанні вдалося багато зробити, зокрема, суттєво зросла державна підтримка матері й дитини. Нині в Україні, констатує Президент, народжується дедалі більше немовлят, а влада й бізнес активно долучилися до допомоги багатодітним сім`ям. Тисячі сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, знайшли нові родини, змінилося саме ставлення суспільства до усиновлення.

Глава держави вважає, що нинішнє юне покоління є надзвичайно обдарованим і має багато можливостей для здобуття освіти, духовного, інтелектуального й фізичного розвитку.

“Наш святий обов`язок – робити все можливе, щоб кожна дитина зростала в любові і достатку, могла всебічно розвиватися, виховуватися на українських та загальнолюдських культурно-історичних цінностях”, - йдеться у привітанні В.ЮЩЕНКА.

Президент також висловив вдячність батькам, вихователям, педагогам, соціальним працівникам, громадським активістам і волонтерам за щедрість сердець, за щоденну натхненну працю, за любов і турботу про дітей. Він побажав усім здоров`я, щастя, миру, добра і Божого благословення в усіх починаннях.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що уряд усю свою роботу спрямовує на те, щоб Україна була сильною та незалежною країною, оскільки переконана, що в багатому та справедливому суспільстві не може бути нещасливих дітей.

Минулого року, зауважила вона, в порівнянні з попереднім, на 30% збільшилась кількість усиновлених дітей. Прем’єр висловила щиру подяку кожній сім’ї, яка усиновила дитину і подарувала їй своє серце, любов, родину і домівку.

”Немає більшого щастя, аніж посмішки та сміх щасливих дітей. Вірю, що дорослі зроблять усе, щоб дитячі мрії стали дійсністю. Дорогі дітки! Вірте у казку, у власні сили, в те, що життя прекрасне, а Україна сильна!”, - йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО.